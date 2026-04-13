Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Sarı-Lacivertliler, parkeden 89-73 galip ayrıldı ve liderliğini korudu. Sarı-Lacivertliler ligde 22. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe gelecek hafta evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Ligde ve Avrupa’da kötü bir sezon geçiren Anadolu Efes ise 16 galibiyette kaldı. Lacivert-Beyazlılar ilk 6 iddiasında büyük bir yara aldı. Efes ligde gelecek hafta ise Galatasaray'a konuk olacak.

