Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-12'lik skorla önde kapattı. İkinci periyotta da oyun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, devre arasına 44-35 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı daha da artıran ev sahibi ekip, son bölüme 64-52 önde başladı. Final periyodunda da rakibine geri dönüş fırsatı tanımayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, parkeden 83-61'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'da Sevgi Uzun, 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Dorka Kata Juhasz ise 12 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla ligde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Frederic Dusart yönetimindeki Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Erman Okerman'ın çalıştırdığı Beşiktaş BOA ise sezonun ikinci yenilgisini aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.