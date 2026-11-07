Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-12'lik skorla önde kapattı. İkinci periyotta da oyun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, devre arasına 44-35 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı daha da artıran ev sahibi ekip, son bölüme 64-52 önde başladı. Final periyodunda da rakibine geri dönüş fırsatı tanımayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, parkeden 83-61'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'da Sevgi Uzun, 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Dorka Kata Juhasz ise 12 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sonuçla ligde oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Frederic Dusart yönetimindeki Galatasaray Çağdaş Faktoring, liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Erman Okerman'ın çalıştırdığı Beşiktaş BOA ise sezonun ikinci yenilgisini aldı.