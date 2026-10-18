Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Nottwil kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli takım, turnuvayı namağlup tamamladı.

Grup aşamasındaki tüm maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail'i mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Avrupa karmasıyla karşılaşan milli takım, müsabakayı 41-39 kazanarak Avrupa Şampiyonası B Division'da şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, şampiyonlukta emeği bulunan sporcuları, antrenörleri ve teknik ekibi tebrik etti.

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