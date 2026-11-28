Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılılar, ligdeki namağlup serisini sürdürdü.

Ev sahibi Galatasaray, ilk çeyreği 17-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 41-35'lik avantajla gitti.

Yakın geçen üçüncü çeyreğin sonunda Galatasaray'ın 59-55 üstünlüğü vardı. Çekişmeli son çeyrekte de avantajını koruyan ev sahibi ekip, derbiden 73-69 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Galatasaray, ligde bu sezon oynadığı sekiz maçın tamamını kazandı. Fenerbahçe ise ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

BİN 739 GÜN SONRA İLK KEZ

Galatasaray, kadın basketbolda son olarak 23 Şubat 2022 tarihinde, yani 1.739 gün önce Fenerbahçe'yi yenmişti. Söz konusu dönemde Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, Fenerbahçe Safiport'u 69-63'le devirmiş ve ardında oynadığı 18 resmi maçın tamamını kaybetmişti. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbi hasretini de dindirdi.