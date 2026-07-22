FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Millilerimiz, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu’nda yer alıyor. Ay-yıldızlılarımız, organizasyondaki ilk maçını 4 Eylül Cuma günü Belçika ile oynayacak. A Kadın Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçımız ise 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile olacak. Andrea Mazzon'un başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Esra Ural, Sinem Ataş, Beren Burke, Ayşenaz Harma, Melek Uzunoğlu, Berfin Sertoğlu, Ceren Akpınar, Tuana Ayşegül Vural, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut, Şerife Alperi Onar, Zeynep Şevval Gül, Sevgi Uzun, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Tilbe Şenyürek Arslan, Elif İstanbulluoğlu.

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