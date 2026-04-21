4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Kadın Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekimine dördüncü torbadan katılan A Kadın Milli Takımımız, C Grubu’nda yer alırken, Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile eşleşti. Kraftwerk Berlin’de gerçekleştirilen kura çekiminde TBF ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı yer aldı.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Türkiye, Belçika, Avustralya, Porto Riko

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

Turnuva formatı: Gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan bir üst tura yükselirken, ikinci ve üçüncü sırayı alan takımlar ise çapraz eşleşmeler üzerinden eleme maçı oynayacak; bu maçları kazanan ekipler çeyrek finale yükselecek.