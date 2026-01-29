Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisi ile ekonomik belirsizliklerin artmasına ek olarak Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını uçurdu. ABD dolarındaki değer kaybından destek bulan ons altın 5 bin 598 dolara yükseldi. Gram altın ise Kapalıçarşı'da 8 bin lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ons altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün Powell'dan gelen açıklamaların ardından sert yükselişler yaşayan ons altın gece yarısı 5 bin 598 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ons altın bugün 07.48'de 5 bin 555 dolarda yükselişini koruyor.

GRAM ALTIN 8 BİN LİRA OLDU

Ons altın tarafında yaşanan rekor ve dolar/TL'deki sınırlı yükselişin ardından gram altın tarafında da zirve yenilendi. Gram altın 7 bin 816 lira ile tarihi rekorunu kırdı. Gram altın saat 07.48'de 7 bin 757 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları durmak nedir bilmiyor. Tabelalar yerinde oynadı. Gram altın Kapalıçarşı'da 8 bin lirayı aştı. Çeyrek altın ise 13 bin 155 lira oldu.

FED'İN KARARI NE OLDU?

Fed, 27-28 Ocak'taki toplantıların ardından politika faizini yüzde 3,50–3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Karara ilişkin yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin "sağlam bir hızda genişlediği", işsizlik oranının ise "istikrara işaret eden bazı belirtiler" gösterdiğine dikkat çekildi.

Fed, Trump’ın yoğun faiz indirimi çağrılarına rağmen politika faizini değiştirmedi. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısında 12 üyenin 10’u faizin sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Karara karşı çıkan iki isim ise dikkat çekti. Trump’ın etkisiyle öne çıkan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ile Başkan Jerome Powell’ın yerine geçebileceği konuşulan Christopher Waller, politika faizinde 25 baz puanlık indirim yapılmasını savundu.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyondaki mevcut sapmanın büyük ölçüde gümrük tarifelerinden kaynaklandığını söyledi. Powell, tarifelerin etkisi hariç tutulduğunda çekirdek PCE enflasyonunun yüzde 2’nin yalnızca biraz üzerinde seyrettiğini ifade ederek, fiyat artışlarının talep kaynaklı olmadığını vurguladı.

Tarifelerin tek seferlik ve geçici bir fiyat artışı yaratmasının muhtemel olduğunu belirten Powell, yeni bir tarife adımı gelmemesi halinde bu yıl içinde mal fiyatları üzerindeki etkinin zirve yapıp ardından gerilemesini beklediklerini söyledi. Bu tablonun ortaya çıkması durumunda, para politikasında gevşeme alanı oluşabileceğine işaret etti.

İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Powell, para politikasının önceden belirlenmiş bir patikada ilerlemediğini kaydetti. Geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin Fed’in hedeflerini desteklediğini ifade eden Powell, ilave faiz ayarlamalarının zamanlaması ve kapsamı konusunda Fed’in güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

Powell ayrıca, ABD’nin borç yükünün sürdürülemez bir patikada ilerlediği uyarısında bulunurken, Fed’in siyasi tartışmalardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Başkanlık seçimlerine iki ay kala 50 baz puanlık bir faiz indiriminin uygun olmayacağını dile getiren Powell, kıymetli metallerdeki yükselişten güçlü bir makroekonomik mesaj çıkarılmadığını da sözlerine ekledi.

Fed Başkanı Powell, enflasyonun yakından izlenmeye devam edeceğini belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI BESLİYOR

Marex analisti Edward Meir, artan ABD borcu ve küresel ticaret sisteminin ABD merkezli yapıdan bölgesel bloklara ayrıldığına dair işaretlerin yatırımcıları altına yönelttiğini söyledi.

OCBC analistlerine göre altın, artık yalnızca kriz dönemlerinde ya da enflasyona karşı korunma amacıyla değil, farklı makroekonomik koşullarda çeşitlendirme sağlayan güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer silahlar konusunda anlaşma çağrısı yapması ve taraflar arasındaki sert açıklamalar, piyasalarda güvenli liman talebini artıran bir diğer unsur oldu.

GÜMÜŞÜN REKORU DURMUYOR

Gümüş fiyatları da Fed etkisiyle uçuşa geçti. Ons gümüş, dün gece 119,41 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Bugün sabah 07.48'de 118,11 dolara yükselişini sürdürüyor.

Gram gümüşte de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Gram gümüş 166,14 liraya yükselerek rekor tazeledi. Bugün sabah 07.48'de gram gümüş 164,97 lirada bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİDLİR.