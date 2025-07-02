Fed Başkanı Powell, Trump'ın açıkladığı ve uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinden bahsederek, faiz indirimi faaliyetinin olmamasından bu tarifeleri sorumlu tuttu.

Powell, Avrupa Merkez Bankası panelinde yaptığı konuşmada, "Tarifelerin boyutunu gördüğümüzde beklemeye geçtik ve esasen ABD için tüm enflasyon tahminleri tarifelerin bir sonucu olarak önemli ölçüde yükseldi" dedi.

Fed'in faiz oranlarını ayarlayıp ayarlamayacağına karar verirken odaklandığı şey enflasyonu kontrol altında tutmaktır. Son veriler oldukça cesaret verici olsa da, merkez bankası gümrük tarifelerinin ekonomi üzerindeki etkileri netleşene kadar beklemede kalmaya devam ediyor. Bu durumda belirsizlik düşmandır.

Powell, "Bu verilere bağlı olacak. Toplantı toplantı gidiyoruz. Hiçbir toplantıyı masadan kaldırmam ya da doğrudan masaya koymam" dedi.

Fed Başkanı'nın faiz oranlarını düşürme konusundaki hareketsizliği Trump'ın öfkesini çekmiş durumda ve Powell'ın son yorumları hiç şüphesiz devam eden kavgayı daha da körükleyecek.