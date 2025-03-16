Güney Kore'de uçakta powerbank kaynaklı çıkan yangın yeni tedbirleri de beraberinde getirdi.

Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda Air Busan'a ait bir Airbus A321 uçağında, bir yolcunun taşıdığı powerbank'in alev alması sonucu yangın çıktı. Olayda, uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangının büyümeden söndürüldüğü bildirildi.

Ancak bu olay, havacılık sektöründe ciddi bir güvenlik kaygısına yol açtı. Powerbank'lerin uçağa getirilmesi ve taşınması konusundaki ilk kez yasaklamaya gidildiği ifade edildi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, uçaklarda powerbank'lerin koltuk üstü bagaj bölmelerinde taşınmasını yasakladı.

YALNIZCA EL BAGAJLARINDA TAŞINACAK

Bakanlık, yolcuların powerbank'lerini yalnızca el bagajlarında taşımalarına izin verileceğini, uçuş sırasında ise kullanımına tamamen yasak getirileceğini duyurdu.

Bu yeni düzenleme, başta Air Busan, Asiana Airlines ve Korean Air olmak üzere, birçok Asya havayolu şirketi tarafından da uygulanmaya başlandı.

KRİTERLER DE BELİRLENDİ

Dünya genelindeki havacılık otoriteleri, uçakta taşınması yasak olan powerbank'ler için şu kriterleri belirledi:

100 Wh'ye kadar olan powerbank'ler, el bagajında taşınabilir ve genellikle uçuş sırasında kullanımına izin verilir.

100 Wh ile 300 Wh arasında olan powerbank'ler yalnızca el bagajında taşınabilir, fakat çoğu havayolu, bu tür cihazların sayısını bir adede sınırlayabilir ve uçuş sırasında kullanılmasına izin verilmez.

300 Wh'yi aşan powerbank'ler genellikle uçaklarda taşınması yasaklanmış cihazlar arasında yer alır. Bu tür powerbank'ler, tehlikeli madde sınıfında kabul edilir ve sadece kargo bölümünde taşınabilir. Ancak, çoğu havayolu bu tür cihazları taşımayı tamamen yasaklar.