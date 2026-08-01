Meteoroloji tarafından Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı. Yetkililer, özellikle hafta sonuna kadar etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi.
1 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri bugün (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı