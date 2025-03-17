Bank Pozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

-BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.

KAYYUM OLARAK TMSF ATANMIŞTI

Yasa dışı bahis soruşturması nedeniyle el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber’in de aralarında bulunduğu 23 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltına alındı. 6.9 milyar TL’lik bir kara para aklama ağına dahil olduğu iddia edilen Kork’un şirketlerine el konuldu. Operasyon kapsamında 49 kişi gözaltına alınırken, 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren 'Troy Bilişim' isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı şekilde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi.

Kork'un suçtan elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi.

'Payfix' bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıca Payfix'in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü kişiler adına sahte 'Payfix' hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, 'Payfix' veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı.

Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemelerde, ilgili para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos- 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin178 adet para transferi işlemi aldığı ve bu işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalar ve firmalar ile bağlantı kurdukları tespit edildi.

Bu kapsamda, BankPozitif'i satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi kurarak veya halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.