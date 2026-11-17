Çekya'nın başkenti Prag'da, Merkez Tren İstasyonu yakınlarındaki bir köprüde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 46 kişi yaralandı. Yaralılar arasında her iki trenin makinisti de bulunuyor.

Kaza, yerel saatle 07.00 sıralarında Prag'ın 3'üncü bölgesindeki Seifertova Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Milovice yönüne giden yolcu treni ile Mlada Boleslav'dan gelen yolcu treninin çarpışmasının ardından olay yerine kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, vagonlarda sıkışan kimsenin bulunmadığını belirtti.

İLK BULGULARA GÖRE KIRMIZI IŞIK İHLALİ

Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın teknik arızadan mı yoksa insan hatasından mı kaynaklandığının araştırıldığını bildirdi. Bednarik, ilk bulgulara göre trenlerden birinin kırmızı ışık ihlali yaptığını söyledi.

Merkezi güvenlik sisteminin genel durdurma komutunu devreye sokarak tüm trenleri durdurduğunu aktaran Bednarik, iki trenin frenleme sırasında düşük hızda çarpıştığını belirtti. Bednarik, “Neyse ki böyle oldu, çok daha kötü sonuçlanabilirdi” dedi.

YOLCULARA TAZMİNAT ÖDENECEK

Yaklaşık iki saat durdurulan seferler, saat 09.00'dan sonra Merkez Tren İstasyonu'ndaki dört peronda yeniden başlatıldı. Ancak gecikme ve kısıtlamaların sürdüğü kaydedildi.

Çekya Demiryolları, yaralanma ve maddi kayıplar için yolculara tazminat ödeneceğini duyurdu. Polis ve demir yolu müfettişlerinin kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere başlattığı inceleme sürüyor.