Galatasaray, efsane futbolcularından Cevad Prekazi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VASİYETİ

Galatasaray'da 1985-1991 yılları arasında forma giyen Cevad Prekazi'nin 2016 yılında yaptığı açıklama tekrar gündeme geldi. Galatasaray'a ve taraftarlara duyduğu sevgiyi dile getiren Prekazi, futbol hayatında kendisi için ayrı bir yere sahip olan iki kulübü de unutmadığını belirtmişti.

Prekazi’nin ölümünün ardından tekrar gündem olan sözleri şu şekilde:

"Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Burada yedi yıl oynadım, bu forma benim için her şey. Taraftarları her zaman sevdim, onlar da beni sevdi. Aramızda her zaman büyük bir saygı vardı. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak."