Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Belgrad'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Prekazi'nin vasiyeti yerine getirilerek tabutuna Galatasaray ve Partizan formaları konuldu.

Prekazi için ilk tören, kariyerinde iz bıraktığı Partizan Kulübü'nün stadyumunda yapıldı. Anmaya ailesi, yakın dostları ve eski takım arkadaşlarının yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, kulüp yöneticileri ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı katıldı.

'ÖLDÜĞÜMDE BU FORMA VE PARTİZAN FORMASI TABUTUMDA YANIMDA OLACAK'

Prekazi, hayattayken açıkladığı vasiyetinde iki kulübün formasının da tabutunda bulunmasını istemişti. Galatasaray'a bağlılığını anlatan Prekazi, "Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak" demişti.

Törende konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Prekazi'nin yıllar önce dile getirdiği son arzusunu unutmadıklarını belirterek sarı-kırmızılı formayı ailesine ve yetkililere teslim etti. Artukoğlu, "O formayı, kendi arzusu çerçevesinde cenazesinde kullanılmak üzere buraya bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.