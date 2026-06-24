Niğde'de prematüre olarak dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri, özel bakım gereksinimi nedeniyle hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi. Sezaryen doğumla 32 haftalık olarak dünyaya gelen ikiz bebeklerden birinin yenidoğan yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan bebek, helikopter ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Helikopter ambulansla gerçekleştirilen sevk süreci, Niğde 112 Başhekimliği ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekiplerinin koordinasyonunda tamamlandı. Hastaneye ulaştırılan bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. İkiz kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenilirken, yoğun bakım desteği alan bebeğin tedavisinin Niğde'de sürdürüleceği bildirildi. Bebeğin ailesi ise nakil sürecinde görev yapan sağlık personeline ve ekiplere teşekkür etti.

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