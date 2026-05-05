İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest 3-1 kazandı. Karşılaşmaya Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez arasında yaşanan talihsiz an damga vurdu.

Dakikalar 62'yi gösterirken ceza alanı içine atılan atılan uzun topa hareketlenen Gibbs-White ve Robert Sanchez hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı. İki isimde acı içinde yerde kalırken sağlık ekipleri sahaya girdi. İki oyuncu da tedavilerinin ardından mücadeleye devam edemedi.

Morgan Gibbs-White'ın yüzünde sol kaşının üstünden burnunun köprüsüne kadar on dikiş atılırken, burnuna da tampon yapıldı. Gibbs White sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, “Mesajlar için teşekkürler, ne galibiyetti! Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Robert Sanchez yaptığı paylaşımda ise, "Durumunun benden daha kötü olduğunu gördüm, umarım iyisindir dostum.” ifadelerini kullandı.