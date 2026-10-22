Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Premier Lig ekiplerinin transfer gündemine girdi. İngiliz basınına dayandırılan habere göre son Premier Lig şampiyonu Arsenal, 20 yaşındaki milli futbolcu için temaslara başladı.

Arsenal'in yanı sıra Aston Villa, Brighton ve Everton da Can Uzun'u transfer listesine aldı. Frankfurt ise genç oyuncunun transferinden en az 60 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

13 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Alman ekibi, Can Uzun'u 2024-2025 sezonunun başında Nürnberg'den 13 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Frankfurt formasıyla 65 maça çıkan milli futbolcu, 19 gol ve 12 asist kaydetti.

Bu sezon Bundesliga'da iki gol atan Can Uzun, düşük performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Frankfurt'un son lig karşılaşması olan Köln maçında sakatlığı bulunmamasına rağmen yedek kulübesinde kaldı.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNDÜ

Yaz transfer döneminde Can Uzun'u kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Frankfurt'un 50 milyon euro bonservis bedelinde diretmesi üzerine transferden vazgeçmişti. Sarı-kırmızılılar, Can Uzun yerine Aleksey Batrakov'u transfer etmişti.