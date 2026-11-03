Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için Arsenal'in teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Daily Mirror'ın haberine göre İngiliz ekibi, 21 yaşındaki milli futbolcu için ocak ayı transfer döneminde harekete geçmeyi planlıyor.

KENAN YILDIZ EN İDEAL ADAY

Haberde, Londra temsilcisinin teknik direktör Mikel Arteta'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yaz transfer döneminde hedeflediği kanat oyuncularını kadrosuna katamayan Arsenal'in, özellikle sol kanatta da görev yapabilen çok yönlü bir forvet aradığı ve Kenan Yıldız'ı bu rol için en ideal aday olarak gördüğü kaydedildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kenan Yıldız, Juventus'ta toplam 132 resmi maçta 27 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.