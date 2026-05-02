İngiltere Championship'te sezonu ikinci sırada tamamlayan Ipswich Town, doğrudan Premier Lig'e yükseldi.
Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup eden Ipswich Town, 84 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi ve 95 puana sahip lider Coventry City'nin ardından doğrudan Premier Lig biletini aldı.
Premier Lig'e 2023-24 sezonunda yükselen ancak geçen sezon 19. olarak küme düşen Ipswich Town, yeniden Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
Frank Lampard yönetiminde Coventry City de ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan yükselen bir diğer ekip olmuştu.