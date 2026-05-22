İngiltere Premier Lig’e yükselecek son takım belli oluyor. Casusluk krizinin gölgesinde oynanacak Hull City ile Middlesbrough yarın saat 17.30'da kozlarını paylaşacak.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

DEV MAÇ WEMBLEY’DE

Karşılaşmaya Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacak. Mücadele TV8'den naklen yayınlanacak.

CASUSLUK SKANDALI

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak. Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.