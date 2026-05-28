Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Galatasaray’da transferlerle birlikte takımdaki yıldızlara da teklif yağıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatlari üstüne çeken ve Okan Buruk’un en güvendiği isimlerden biri olan Roland Sallai için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Nottingham Forest, Galatasaray forması giyen Roland Sallai için harekete geçti. Football Insider’ın haberine göre İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken 29 yaşındaki sağ beki radarına aldı.

GALATASARAY SICAK BAKMIYOR

Haberde, Nottingham Forest sahibi Evangelos Marinakis’in takıma yeniden önemli bir bütçe ayıracağı ve Sallai transferinin "iddialı" hedeflerden biri olduğu belirtildi.

Öte yandan Galatasaray cephesinin Macar futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, deneyimli oyuncuyu takımda tutabilmek adına “ellerinden gelen her şeyi yapacağı” ifade edildi.