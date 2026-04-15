İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezon için ilginç bir uygulamaya gidecek. Kulüpler, gönüllü olarak bahis ve kumar sitesi reklamlarına yasak gelmeden önce sponsor değişimine hazırlanıyor. Bu kapsamda 12 kulüp yeni sponsor aramaya başladı.

Sporx'in haberine göre istenilen rakamları verebilecek yeni sponsorlar bulunamayınca alternatif arayışları başladı. Kulüpler zararı en aza indirebilmek için antrenman forması ve maç forması reklamları ya da stadyum sponsorlarıyla yeni göğüs sponsorluğu anlaşmaları da imzaladı. Ancak, bu çarelere rağmen sponsorluk ücretleri 165 milyon Euro civarında düşüş yaşadı.

Bazı kulüpler, bahis ve kumar sponsorluklarından elde ettikleri önceki gelirlerin yaklaşık yarısı kadar teklifler aldı. Üst düzey bir kulüp yetkilisi, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Neredeyse herkes para kaybediyor." dedi.

Açıklamanın devamında ise "Büyük altı kulüp dışında, forma sponsorluğu teklifleri sezon başına 8 milyon ile 12 milyon sterlin (9.2 milyon Euro - 13.8 milyon Euro) aralığından yaklaşık yüzde 50 oranında düştü. Bazı istisnalar olabilir ama piyasa çok zorlu. Bazı kulüplerin kol veya antrenman forması sponsorlarını forma önü sponsorluğuna geçirmeyi tercih etmesiyle, bu anlaşmalar üzerinde de bir domino etkisi oluyor." ifadeleri yer aldı