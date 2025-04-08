İngiltere Premier Lig'de West Ham United, Liverpool, Chelsea ve QPR formalarını terleten İsrailli eski futbolcu Yossi Benayoun'un İsrail'deki evine el bombası atıldı.

Pazar günü sabah saat 11:00 sularında evin önünden geçen motosikletli birinin attığı ortaya çıkan el bombası için emniyet inceleme başlattı. Emniyet güçleri atılan el bombasının Gazze'de süren savaşla alakalı olmadığını bildirdi.

'TÜP PATLADI ZANNETTİM'

Benayoun ise olayla ilgili olarak, "Bu kesinlikle bir hataydı. El bombasının evimi hedef almadığından hiç şüphem yok. İlk başta bir gaz tüpünün patladığını düşündüm ve itfaiyeyi aradık. Ancak polis eve geldiğinde ve el bombasının kalıntılarını bulduğunda gerçekte ne olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.