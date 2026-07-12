İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, 22 yaşındaki 6 numaranın transferini bitirme noktasına geldi. Romano, taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığını ve imzaların kısa sürede atılacağını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sabah'ın haberine göre ise Sarı-Kırmızılılar, bu transferde satın alma opsiyonlu kiralama yöntemini tercih edecek. Burnley'e 6.4 milyon euro kiralama ücreti ödeneceği ve şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 23.4 milyon euro olacağı ifade edildi.

'Şarta bağlı satın alma opsiyonunun' ise oyuncunun 25 maçta forma giymesi halinde otomatik olarak devreye gireceği kaydedildi. Transfermarkt'a göre 22 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç orta saha, geçen sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de çıktığı 35 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.