LaLiga'da Barcelona, Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da Lazio ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) zirvede yer aldı.
Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Liverpool'u Kai Havertz'in golüyle 1-0 yendi ve üst üste 4. galibiyetini alarak zirvenin yeni sahibi oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LİVERPOOL KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool ise ligde iki hafta aradan sonra kaybetti.
Sezonun iddialı takımlarından Brighton, Manchester City deplasmanında 1-0 galip geldi. Liderliği kaybeden Manchester City, peş peşe ikinci yenilgisini yaşadı.
Haftanın öne çıkan mücadelesinde Chelsea, evinde Manchester United'ı 2-0'lık skorla geçti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Manchester United, düşme hattına yaklaştı.
Sezona kötü başlayan Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 2-0 yendi ve arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti.
HULL CİTY'NİN HASRETİ 7 HAFTAYA ÇIKTI
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Ipswich Town ile 2-2 berabere kalarak peş peşe 7. maçında puan kaybetti.
Ligde 9. haftanın ardından Arsenal, 24 puanla zirveye çıktı. Manchester City'nin 21, Brighton'ın 19 puan elde ettiği ligde Hull City ise 11 puanla 10. sırada yer aldı.