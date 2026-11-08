İngiltere'de kimliği açıklanmayan üst düzey bir Premier Lig yıldızının ailesinde yaşanan tezat, yargı koridorlarına taşındı. Gençlik yıllarında kardeşi gibi dev kulüplerin altyapılarında futbol oynayan 20'li yaşlarındaki şahıs, kardeşinin aksine yeşil sahalar yerine sokak çetelerini ve suç dünyasını seçti.

Ağabeyi haftalık yüz binlerce sterlin kazanan, sayısız üst düzey maça çıkan bir milli yıldıza dönüşürken; hevesli bir rapçi olan kardeşi yeraltı dünyasına battı, çete çatışmalarında defalarca kurşunların hedefi olarak vuruldu ve hayatı boyunca tek bir gün dahi yasal bir işte çalışmadı.

4 YILLIK MÜCADELEYE YARGIÇ ENGELİ

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office), toplum için açık bir tehdit unsuru haline gelen sabıkalı genci, ailesinin kökenlerinin bulunduğu Batı Afrika ülkesine sınır dışı etmek için 2022 yılında düğmeye bastı.

Belindeki kılıçla yakalandıktan sonra 20 ay hapis cezası alan ve adli kontrol şartlarını defalarca ihlal eden yabancı uyruklu şahıs hakkında bakanlığın açtığı sınır dışı davası, göçmenlik mahkemesinde tıkandı. Mahkeme heyeti, şahsın "sağlıklı ve çalışabilir" durumda olduğunu belirtmesine rağmen, Afrika'ya gönderilmesinin "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olacağına" hükmetti.

Yargıç kararında; şahsın 2006 yılında küçük yaşta İngiltere'ye geldiğini, ailesinin geldiği Batı Afrika ülkesine bugüne kadar hiç ayak basmadığını ve sosyal-kültürel kimliğinin tamamen Birleşik Krallık'ta şekillendiğini öne sürdü. Kendi köken ülkesine gönderilmesi halinde "tamamen bir yabancı" konumuna düşeceği savunulan suçlunun sınır dışı edilmesi engellendi.

ADAM KAÇIRMA VE GASP DAVASI KAPIDA

Son 8 yılın 3'ünü parmaklıklar ardında geçiren ve 17 yaşından bu yana kesici alet suçlarına karışan zanlı, şu anda tehlikeli araç kullanmak ve bıçak taşımaktan ötürü cezaevinde bulunuyor. Ancak şahsı bekleyen asıl tehlike yaklaşan yeni ağır ceza davası... Genç adam; adam kaçırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal ederek nitelikli yağma ve gasp suçlamalarıyla hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Şubat ayında İngiliz bir kadından çocuğu dünyaya gelen ancak cezaevinde olduğu için bebeğini yalnızca iki kez görebilen zanlının aile kurmasının suç eğilimini durdurmadığı belirtilse de mahkemenin sınır dışı kararını iptal etmesi tepki topladı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı ise karara derhal itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Hükümetin, kamu güvenliğini tehdit eden sabıkalı genci ülkeden gönderme kararlılığını sürdüreceği bildirildi.