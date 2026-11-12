Premier Lig sonuncusu Crystal Palace, 47 yaşındaki teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübü, Sage'ın yanı sıra yardımcıları Jamal Alioui, Damien Della Santa ve Sandy Guichard'ın da sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesindeki açıklamada, "Crystal Palace Futbol Kulübü, Pierre Sage'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını doğrular." ifadeleri kullanıldı. Takımın başına geçecek yeni teknik direktör için çalışmalara başlandığı belirtildi.

SAGE İÇİN LENS İDDİASI

Palace'tan ayrılan Sage'ın ise eski takımı Lens ile sözlü olarak anlaştığı iddia edildi. Foot Mercato'nun haberine göre Fransız teknik adam ile Lens arasındaki görüşmelerde mutabakata varılması için yalnızca birkaç detay kaldı.