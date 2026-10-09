İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton, 2024 yılındaki devralmanın ardından beklenmedik bir süreçle karşı karşıya. The Athletic'in haberine göre; kulübün sahibi The Friedkin Group, Everton'ı satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

2 YIL ÖNCE 400 MİLYON STERLİNE SATIN ALINMIŞTI

ABD'li şirket, uygun bir alıcı bulması halinde çoğunluk hisselerini devretmeye ve Hill Dickinson Stadı'nı da bırakmaya sıcak bakıyor. Dan Friedkin liderliğindeki grup, Aralık 2024'te Farhad Moshiri'nin yüzde 94'lük hissesini satın alarak Everton'ın kontrolünü ele geçirmişti. Anlaşmanın değeri 400 milyon sterlini aşmıştı.

Friedkin Group'un, kulübü yeni bir büyüme dönemine taşıyabilecek güçlü ve iddialı bir proje sunan alıcı bulunana kadar yönetimi elinde tutacağı belirtiliyor.

PREMIER LİG'DE 7. SIRADA

Everton, Premier Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ile 3 beraberlik alarak 9 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.