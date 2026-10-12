Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yılın başında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump tarafından karşılandığı ziyaretle güçlü bir başlangıç yapmıştı.

İran ile başlayan savaşın ardından dahi Suudi Arabistan, Hürmüz Boğazı'nı baypas eden boru hattı sayesinde petrol ihracatını sürdürebildiği için konumunu koruyor görünüyordu.

Ancak komşu Yemen'deki İran destekli Husi militanlarıyla tırmanan çatışmalar, ülkenin güvenliği ve veliaht prensin petrol bağımlısı ekonomiyi dönüştürmeyi amaçlayan iddialı planları karşısında yeni tehditler oluşturuyor.

Husi bölgesinden kilometrelerce uzakta bulunan Riyad'a yönelik artan saldırılar, başkentin bazı bölgelerini savaş alanına çevirdi.

Durum o kadar vahim bir hale geldi ki, ülkenin fiili lideri olan Bin Selman, her gün altında güçlendirilmiş sığınaklar olan bir saraydan, diğer saraya geçmek zorunda kaldı.

Prens, özel bir güvenlik ekibi tarafından korunduğunu belirtti. Prens'in son kamuoyuna çıkışı, ulusal kan bağışı kampanyasına katıldığı Salı günü kaydedilmişti.

Suudi Arabistan'ın fiili lideri olası bir saldırıya karşı saraydan saraya taşınırken, yabancı müttefikleri de henüz talep edilen yardım elini uzatmış değil.

YALNIZ KALDILAR

Suudi Arabistan’ın, Batılı müttefiklerinden aldığı sınırlı askeri yardımdan dolayı hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı.

İngiltere bir havada yakıt ikmali uçağı sağladı, ancak Suudi Arabistan’ın son haftalarda ek savunma desteği talepleri henüz sonuçlanmadı.

Suudi Arabistan’ın Patriot ve THAAD önleme füzesi stokları, İran savaşı sırasında gelen yüzlerce İHA ve füzeyi önlerken büyük ölçüde tükenmiştir.

Krallığın petrol sektörü, bölgesel aksaklıklar nedeniyle 2026’nın ikinci çeyreğinde %25 daraldı; bu durum Riyad’ı 8 milyar dolarlık bir acil durum kredisi arayışına itti.

ABD’nin bu konuda taahhütte bulunma konusundaki isteksizliği, Riyad’da endişe yarattı.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için bu zamanlama büyük zarara yol açtı. Riyad, küresel yatırımcıları çekmeyi hedeflediği amiral gemisi niteliğindeki “Gelecek Yatırım Girişimi”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu.

BP ve Shell’in üst düzey yöneticileri, başkentte düzenlenecek büyük bir enerji konferansından şimdiden çekildi.

HUSİ SALDIRILARI SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Perşembe günü engellenen bir balistik füzenin enkazı bir anaokuluna ve klinik kompleksine düştü.

Finans merkezindeki çalışanlara, bazı uluslararası okullardaki öğrencilere ve diplomatlara tahliye veya sığınaklara çekilme talimatı verildi.

Cumartesi günü Husilere ait en az bir füze Suudi Arabistan'ın başkentindeki uluslararası havalimanına isabet etti.

Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır olmak üzere yüzlerce kişi yaralandı. Yetkililer, bunun İran savaşıyla bağlantılı çatışmalarda ABD veya Körfez müttefiklerine yönelik en çok can kaybının yaşandığı tekil saldırı olduğunu belirtti.

Saldırıda kolu kopan 28 yaşındaki Mısırlı bir kadın kabin görevlisi kan kaybından yaşamını yitirirken, çok sayıda kurbanın da uzuvlarını kaybettiği aktarıldı.

İki terminalin vurulduğu ve çatılarının kısmen çöktüğü bildirilirken, Storyful tarafından doğrulanan görüntülerde yolcuların tahliye sırasında yerdeki kan izlerinin yanından valizleriyle geçtiği görüldü.

Yetkililer, Pazar günü kapalı havalimanına yönelik yeni saldırılarda Terminal 4'te yangın çıktığını, bir kişinin öldüğünü ve yaralanmaların olduğunu duyurdu.