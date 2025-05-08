Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı 'Prens'in üçüncü sezonu yarın yayın platformu Max'te yayınlanacak. Dizinin galası da önceki akşam gerçekleştirildi. Ancak başrol ve teknik ekip galada yoktu.

Gala öncesi MGX Yapım ve yayın platformu Max arasında davetli krizi yaşanmıştı. Max, galaya davet edilecek kişilerin belirli sayıda kalmasını isterken, MGX Yapım ise tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi. Giray Altınok ve diğer Prens oyuncuları da galaya katılmayacaklarını belirtmişti.

"Biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz" diyerek galaya katılmayacaklarını söyleyen Giray Altınok ve ekip arkadaşları dediklerini yaptı ve kendi dizilerinin galasına katılmadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş X hesabından yaptığı paylaşımda "Prens' dizisinin 3. sezon galasına oyuncular katılmadı..Yapım şirketi MGX tüm ekip çağrılmadığı için galaya gitmediklerini belirtirken yayıncı platfotm Max ise tüm alternatifleri sundukları halde ekibin katılmadıklarını belirtti" ifadelerini kullandı.