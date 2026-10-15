Temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında ağır bir yenilgi aldı.

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sarı-lacivertli ekibi 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Galler Prensi William’ın goller sonrası sergilediği coşku ise dikkat çekti.

GOLLERDE HOLİGAN GİBİ SEVİNDİ

Çocukluğundan bu yana Aston Villa taraftarı olan Prens William, takımının attığı gollerle büyük sevinç yaşadı. Johan Manzambi’nin erken dakikalarda gelen golünün ardından ayağa kalkarak kutlamalara katılan William, fark açıldıkça coşkusunu artırdı.

Fenerbahçe’nin kalesinde gördüğü goller sonrası Prens William’ın yumruğunu havaya kaldırdığı ve ayağa kalkarak büyük bir coşkuyla sevindiği anlar kameralara yansıdı.

ASTON VILLA TARAFTARI OLMASININ NEDENİNİ ANLATMIŞTI

Prens William, 2015 yılında BBC’ye verdiği röportajda okul yıllarında neden Aston Villa’yı desteklemeye başladığını anlatmıştı.

William, o dönemde arkadaşlarının çoğunun Manchester United veya Chelsea taraftarı olduğunu belirterek farklı bir takım seçmek istediğini söylemişti.

William, “Uzun zaman önce, okuldayken futbolla ciddi şekilde ilgilenmeye başladım. Takımlara bakıyordum. Tüm arkadaşlarım ya Manchester United ya da Chelsea taraftarıydı ve ben sıradan takımların peşinden gitmek istemedim. Daha çok orta sıralarda yer alan ve bana daha fazla duygusal iniş çıkış yaşatabilecek bir takım istedim” ifadelerini kullanmıştı.