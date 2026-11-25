İngiltere Kraliyet Ailesi'ne ait Sandringham Malikanesi içerisinde bulunan Anmer Hall adlı kır evi hırsızların hedefi oldu. Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton'ın tatil dönemlerinde kullandığı mülke pazartesi akşamı giren şüphelilerin, evden değerli eşyalar çaldığı belirlendi.

6 ÇİFT KOL DÜĞMESİ VE BİR SAAT ÇALINDI

Hırsızlık olayının ardından yürütülen soruşturmada 34 yaşındaki Mirgen Doku ve 32 yaşındaki Arilen Ndoci gözaltına alındı. İki şüpheli, koruma altındaki bir alana izinsiz girme ve hırsızlık suçlamalarıyla Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Şüphelilerin Prens William ve Kate Middleton'a ait kır evinden 6 çift kol düğmesi ile bir saat çaldıkları belirtildi.

SU BORUSUNA TIRMANARAK İÇERİ GİRMİŞLER

Savcılık tarafından mahkemede paylaşılan bilgilere göre şüpheliler, mülke su borusuna tırmanarak girdi. Bir personelin hırsızları fark etmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Arama çalışmalarına eğitimli köpeklerin yanı sıra dronlar ve helikopter de katıldı. İki şüpheli, kır evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üçüncü kişinin ise henüz yakalanamadığı açıklandı.

Arnavutça tercüman eşliğinde mahkemeye çıkan Doku ve Ndoci savunma yapmadı. İki şüphelinin bir sonraki duruşmanın gerçekleştirileceği pazartesi gününe kadar gözaltında tutulmasına karar verildi.

KRALİÇE ELIZABETH'İN DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Hırsızların hedef aldığı Anmer Hall, Kraliçe II. Elizabeth tarafından 2011 yılında Prens William ve Kate Middleton'a düğün hediyesi olarak verilmişti.

Çiftin tatil dönemlerinde kısa süreli konaklamak için kullandığı kır evinde hırsızlık sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firari üçüncü şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.