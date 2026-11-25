İngiltere'de Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın Norfolk bölgesindeki Anmer Hall adlı konutuna hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları şüphesiyle iki erkek gözaltına alındı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Norfolk polisi, Sandringham yerleşkesindeki konutta şüpheli hareketlilik tespit edildiğine ilişkin ihbar üzerine harekete geçti. İhbarın 23 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 18.00 sıralarında yapıldığı belirtildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, arama çalışmalarında eğitimli köpekler, insansız hava araçları ve helikopter kullandı. Polis, yerleşke içerisinde hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle gözaltına alınan iki erkeğin halen gözaltında tutulduğunu açıkladı.

AİLE OLAY SIRASINDA WINDSOR'DAYDI

Polisin açıklamasına göre olay sırasında konut boştu. Prens William ve Prenses Kate ile üç çocukları Windsor'daki evlerinde bulunuyordu. Kensington Sarayı ise güvenlik konularına ilişkin açıklama yapmayacağını bildirdi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in 2011'deki düğünlerinin ardından çifte hediye ettiği 10 yatak odalı Anmer Hall, William ve Kate tarafından tatillerde ve hafta sonlarında kır evi olarak kullanılıyor.