Galler Prensesi Diana'nın, Kral Charles'ın sadakatsizliğini televizyon ekranlarında itiraf ettiği o tarihi gecede giydiği ve moda literatürüne "intikam elbisesi" (revenge dress) kavramını kazandıran ikonik siyah elbise, yıllar sonra yeniden açık artırmaya sunuluyor. Moda dünyasında yepyeni bir kategori oluşturan bu tarihi parça, Sotheby's müzayede evi tarafından düzenlenecek satışta 220.000 sterline (14 milyon 458 bin 452 TL) kadar alıcı bulmayı bekliyor.

SESSİZ BİR BAŞKALDIRI VE KÜLTÜREL BİR DÖNÜM NOKTASI

Christina Stambolian imzalı omuzları açık, vücudu saran kısa siyah elbise, giyildiği 1994 yılından bu yana sadece bir kıyafet olmanın ötesine geçerek popüler kültürün ve kadınların kendi anlatılarını kontrol etme mücadelesinin en güçlü simgelerinden birine dönüştü. O gece aslında daha geleneksel bir Valentino elbise giymeyi planlayan Diana, son anda radikal bir kararla bu iddialı tasarımı tercih etmişti.

“KUĞU GÖLÜ BALESİNDEKİ SİYAH KUĞU”

Tasarımcı Stambolian, Diana'nın bu seçimini "Kuğu Gölü" balesindeki siyah kuğu Odile'in sahneye çıkışına benzeterek, prensesin masum bir kurban rolünü oynamak yerine öfkesini ve gücünü cesurca sergilemeyi seçtiğini ifade etmişti.

SOKAK MODASINDAN İNTERNET KÜLTÜRÜNE UZANAN BİR MİRAS

İlk kez 1997 yılında Diana tarafından bir hayır müzayedesinde satılan elbise, yaklaşık 30 yıldır aynı aile tarafından muhafaza ediliyordu. Satış öncesinde Londra, Hong Kong, Cenevre ve New York'ta sergilenecek olan tasarım, günümüz genç kuşakları ve stil ikonları için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.