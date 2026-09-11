Türk müziğinin usta isimlerinden Kamuran Akkor, 80 yaşında sahnedeki enerjisiyle adından söz ettirdi. Konser sırasında sergilediği dans performansıyla gençlere taş çıkaran sanatçının görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

SAHNEDEKİ DANSI BEĞENİ TOPLADI

Konser sırasında dans eden Kamuran Akkor’un performansı izleyenlerden tam not aldı. Sanatçının görüntülerini gören takipçileri sosyal medyada “Kraliçem, maşallah, ne güzel dans ediyor” gibi yorumlar yaptı.

Paylaşıma kalp ve nazar boncuğu emojileri bırakanlar da oldu.

“PRENSES ELBİSEM” DEDİ

80 yaşındaki sanatçı, konser için tercih ettiği kıyafeti de “Prenses elbisem” sözleriyle tanımladı. Sahne elbisesiyle de beğeni toplayan Akkor, hem sesi hem de sahnedeki enerjisiyle konserine damga vurdu.