Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Konya Organize Sanayii Bölgesi’nde meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında çalışan Ramazan Aydın, pres makinesinde sıkışıp, ağır yaralandı. Diğer çalışanlar tarafından durum fark edilince makine durduruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Aydın’ın cesedi incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

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