Hindistan'da yaşanan olay, cinsel korunma konusunda yapılan tehlikeli bir hatayı gündeme getirdi. 29 yaşındaki Salman Mirza, prezervatif bulamayınca epoksi yapıştırıcı kullandı. Birkaç gün sonra hayatını kaybeden gencin ölümüyle ilgili soruşturma ise beklenmedik ayrıntıları ortaya çıkardı.

Prezervatif yerine yapıştırıcı kullandılar

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yaşayan Salman Mirza, eski nişanlısıyla birlikte bir otele gitti. Polis kayıtlarına göre ikilinin yanında prezervatif yoktu. Gebeliği önlemek isteyen çift, bunun yerine tehlikeli bir yönteme başvurdu.

İddiaya göre Mirza ve eski nişanlısı, cinsel ilişki sırasında korunmak amacıyla gencin cinsel organına epoksi yapıştırıcı sürdü.

Mirza ertesi sabah otelden ayrıldı. Kısa süre sonra Amber Kulesi yakınlarında bir çalılıkta baygın halde bulundu. Bir arkadaşı tarafından eve götürülen genç, durumunun ağırlaşması üzerine Sola Sivil Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ilk başta kazadan şüphelendi

Mirza'nın ölümü ilk aşamada ani ölüm olarak değerlendirildi, ancak ailesinin verdiği ifadeler, soruşturmanın farklı bir yöne ilerlemesine neden oldu.

Aile, gencin ölümünden önce uyuşturucu kullandığını söyledi. Bunun üzerine polis, yapıştırıcının olası etkilerinin yanı sıra zehirlenme ve aşırı doz ihtimallerini de araştırmaya başladı.

Ahmedabad Mirror'ın haberine göre polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtlarda Mirza'nın otele bir kadınla birlikte girdiği görüldü. Bu kişinin eski nişanlısı olduğu belirlendi. İlk ifadelerde adı geçen başka bir kadının ise otele hiç girmediği tespit edildi.

Soruşturmada uyuşturucu şüphesi gündeme geldi

The Times of India'nın aktardığı polis açıklamalarına göre Mirza ve eski nişanlısının daha önce uçucu maddeler kullanarak uyuşturucu etkisi yaratmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bu nedenle polis, ölümün uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı olup olmadığını da incelemeye aldı. Yapıştırıcının ölümde doğrudan etkili olup olmadığı ise henüz netleşmemişti.

Olay yerinden ve cesetten alınan örnekler adli incelemeye gönderildi. Böylece başlangıçta basit bir kaza gibi görünen olay, daha kapsamlı bir soruşturmaya dönüştü.

İlk adli incelemede şaşırtan bulgu

Adli incelemeden gelen ilk sonuçlar, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

The Times of India'nın haberine göre Mirza'nın cesedinde yapılan ilk incelemede uyuşturucu veya yasa dışı maddeye rastlanmadı.

Araştırmacılar, gencin midesinde yaklaşık 200 mililitre yeşil sıvı buldu. Sıvının ne olduğu ilk aşamada belirlenemedi. Bu nedenle örnek, ayrıntılı analiz yapılması için laboratuvara gönderildi.

Ailesi eski nişanlısından şüphelendi

Soruşturma sürerken Mirza'nın ailesi ile eski nişanlısı arasındaki gerilim de gündeme geldi.

The Times of India'ya göre gencin kız kardeşi, ölümden eski nişanlısını sorumlu tuttu. Kadının Mirza'nın cinsel organına bilerek yapıştırıcı sürdüğünü ve ona uyuşturucu verdiğini iddia etti.

Polis, bu iddiaları doğrulayan kesin bir kanıt elde edemedi. Soruşturmacılar, adli tıp sonuçlarına ve Mirza'nın ölümünden önce görüştüğü kişilerin ifadelerine odaklandı.

Aradan aylar geçmesine rağmen ölümün kesin nedeni henüz açıklığa kavuşmadı.

Epoksi yapıştırıcı neden tehlikeli?

Mirza'nın ölümüne neyin yol açtığı kesin olarak belirlenmemiş olsa da epoksi yapıştırıcının cinsel korunma amacıyla kullanılması son derece tehlikeli.

Endüstriyel yapıştırıcılar insan vücudunda kullanılmak üzere üretilmez. Bu ürünler, gebeliği önlemek veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için de herhangi bir güvence sağlamaz.

ABD Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), epoksi reçinelerin ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Tekrarlanan temas, cildin maddeye karşı hassaslaşmasına da neden olabiliyor.

Özellikle genital bölge gibi hassas alanlarda kimyasal maddelerin kullanılması ciddi risk taşıyor. Bu tür temaslar ağrıya, yanmaya, şişmeye ve doku hasarına yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de kimyasal maddelerin zararının temas edilen bölgeye, maddenin yoğunluğuna ve temas süresine göre değişebileceğine dikkat çekiyor.

Prezervatifin yerini hiçbir yapıştırıcı tutmuyor

Prezervatifler, cinsel ilişki sırasında korunmak için özel olarak tasarlanmış ürünlerdir. Doğru kullanıldıklarında hem istenmeyen gebelik riskini azaltır hem de birçok cinsel yolla bulaşan enfeksiyona karşı koruma sağlar.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), prezervatifin her cinsel ilişkide yenisiyle değiştirilmesini öneriyor. Ayrıca cinsel temas başlamadan önce takılması, son kullanma tarihinin kontrol edilmesi ve ambalajının sağlam olması gerekiyor.

Prezervatif bulunmadığında yapıştırıcı, streç film, bant veya benzeri ürünlere başvurmak kesinlikle güvenli bir seçenek değil. Bu ürünler cinsel korunma amacıyla üretilmediği için gebeliği veya enfeksiyonları önledikleri söylenemez.

Korunma imkânı yoksa cinsel ilişkiyi ertelemek en güvenli yaklaşım. Gebelikten korunmak için doğum kontrol hapı, rahim içi araç, hormonal implant ve doğum kontrol iğnesi gibi farklı yöntemler de bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin çoğu cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamıyor.

Bu nedenle gebelikten korunma ile enfeksiyonlardan korunmanın birbirinden farklı olduğu unutulmamalı.

Cinsel bölgeye yapıştırıcı bulaşırsa ne yapılmalı?

Epoksi yapıştırıcının cilde veya genital bölgeye temas etmesi durumunda maddeyi çıkarmak için tiner, aseton veya başka kimyasal çözücüler kullanılmamalı.

Böyle bir durumda ürünün güvenlik talimatlarına uyulmalı ve sağlık uzmanından yardım alınmalı. Özellikle yanma, ağrı, şişlik veya doku değişikliği varsa vakit kaybetmeden tıbbi destek alınması gerekiyor. Göz veya mukoza teması da acil değerlendirme gerektiriyor.

Endüstriyel yapıştırıcılar yalnızca üretildikleri alanlarda kullanılmalı. Cinsel korunma için tasarlanmayan hiçbir ürün prezervatifin yerini tutamaz.