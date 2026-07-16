Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Küçükkuyu Fayı üzerinde meydana gelen küçük ve sığ depreme dikkat çekerek, bu durumun Marmara Bölgesi'ndeki gerilimi gösterdiğini ifade etmişti. Görür paylaşımında, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'BİLİMDEN UZAK CÜMLE...'

Jeoloji uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş ise Naci Görür'ün açıklamasına sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarla tepki gösterdi. Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç alakası yok... Hiçbir bilimsel karşılığı yok... Deprem tehlike parametreleri içermeyen bu açıklamanın hiçbir değeri yok... 'Tez zamanda bekliyoruz' ne demek? Bilimden uzak bu cümleyi bilimselmiş gibi haber yapmanın ne katkısı olabilir?"

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Naci Görür'ün Marmara depremiyle ilgili değerlendirmesi ile Ramazan Demirtaş'ın eleştirileri, deprem riskine ilişkin farklı bilimsel yaklaşımları yeniden gündeme taşıdı. Demirtaş, özellikle "tez zamanda büyük deprem bekliyoruz" ifadesinin bilimsel bir zamanlama içermediğini ve deprem tehlikesi açısından teknik parametrelerle desteklenmediğini savundu.

MARMARA DEPREMİ TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Türkiye'de deprem tehlikesini gösteren harita, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile tamamen yenilendi. Eski sistemde kullanılan "1., 2., 3. ve 4. derece deprem bölgesi" sınıflandırması kaldırıldı. Yeni haritada bunun yerine, her nokta için bilimsel hesaplamalara dayalı yer ivmesi değerleri esas alınıyor. Uzmanlar, bu değişikliğin bir bölgenin deprem tehlikesini daha doğru analiz etmeyi amaçladığını belirtirken, haritanın depremin ne zaman olacağını değil, olası sarsıntının şiddetine ilişkin teknik verileri ortaya koyduğunu vurguluyor. Bu nedenle uzmanlar, deprem riskinin değerlendirilmesinde yalnızca haritaya değil, aktif fay hatları, zemin özellikleri ve yapı stokunun birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor.