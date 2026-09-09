'Prison Break’ dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Porto Rikolu oyuncu Amaury Nolasco, İstanbul’da görüntülendi. Ulus’ta geçtiğimiz gece gerçekleşen buluşmada Nolasco’nun yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Linet, Serenay Sarıkaya ve Halit Ergenç de yer aldı.

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLERLE BULUŞTU

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, ünlü isimler Ulus’taki bir mekânda bir araya geldi. Gecenin dikkat çeken ismi ise ‘Prison Break’ dizisinin yıldızı Amaury Nolasco oldu.

Gece sonunda mekândan ayrılan Nolasco, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“HARİKA BİR GECE GEÇİRDİM”

İstanbul ziyaretinden memnun kaldığını belirten Amaury Nolasco, “İstanbul’da harika bir gece geçirdim” dedi.

Serenay Sarıkaya ise gazetecilerin soruları üzerine, “İyiyim sağ olun, çok teşekkür ederim” demekle yetindi.

HALİT ERGENÇ’TEN HOPARLÖR AÇIKLAMASI

Gecenin ardından mekândan ayrılan Halit Ergenç, geçtiğimiz günlerde yaptığı hoparlör üretimi açıklamasıyla ilgili de konuştu.

Ergenç, “Bir video çektik, aslında kimse bilmiyordu. Bu videodan sonra herkes öğrenmiş oldu. Biz genelde meraklısına hitap ediyorduk ama şimdi herkes biliyor” ifadelerini kullandı.