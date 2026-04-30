Prizlerdeki iki delikten biri faz (canlı hat), diğeri ise nötr (geri dönüş hattı) için kullanılıyor. Bazı priz tiplerinde bu iki girişin farklı boyutta veya yapıda olması, fişin yalnızca doğru şekilde takılmasını sağlamak amacıyla tasarlanıyor. Böylece elektrik akımı daha kontrollü bir şekilde iletiliyor.

Bu sistemin en önemli amacı ise kullanıcı güvenliğini artırmak. Özellikle bazı ülkelerde kullanılan prizlerde, daha geniş olan delik nötr hattı temsil ediyor. Bu sayede cihazın içindeki elektrik akışı daha güvenli bir yönde ilerliyor ve olası riskler azaltılıyor.

Ayrıca bu tasarım, cihazların doğru çalışmasını sağlamak açısından da önemli. Elektrikli aletlerin bazıları, doğru bağlantı yönüne göre tasarlandığı için fişin ters takılması performans sorunlarına ya da güvenlik risklerine yol açabiliyor.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan priz tiplerinde bu fark her zaman belirgin olmasa da, dünya genelinde farklı standartlarda bu sistem aktif şekilde kullanılıyor.

Prizlerdeki bu küçük detay bir tesadüf değil, hem güvenliği artırmak hem de elektrik akışını doğru yönlendirmek için bilinçli olarak tasarlanmış bir özellik.