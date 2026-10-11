ABD’deki Portland Üniversitesi’nden elektrik mühendisi Joshua Méndez Harper’ın araştırması, bu gizemli parıltının ısınma, elektroliz ve hidrojen patlamalarının birleşimiyle meydana geldiğini ortaya koydu.

Deney sırasında turşunun içindeki sıvının kaynamasıyla oluşan gaz boşlukları elektrik akımını engelleyen bir yalıtım alanı oluşturuyor. Araya giren elektroliz süreci ise suyu parçalayarak hidrojen gazı açığa çıkarıyor; elektrik akımının oluşturduğu kıvılcımlar bu hidrojeni tutuşturarak küçük patlamalara ve parlaklığa yol açıyor. Turşunun tüm vücudu yerine yalnızca belirli bir ucunun parlaması ise sıvının ve tuzun o bölgede daha yoğun bulunmasından kaynaklanıyor.

Işığın sarı-turuncu renkte görünmesi ise turşudaki tuzda yer alan sodyum atomlarından ileri geliyor. Elektrik enerjisiyle uyarılan sodyum iyonları daha düşük enerji seviyelerine dönerken gözle görülebilir sarı-turuncu dalga boyunda ışık yayıyor.

Kullanılan tuzun türü değiştirildiğinde ortaya çıkan rengin de değişebileceğini belirten araştırmacılar, bu basit gösterinin arkasında karmaşık bir fizik ve kimya mekanizmasının yattığını doğruluyor.