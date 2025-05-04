Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu.
"DEPREMİ KÜÇÜLTMÜŞTÜR"
Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kuzey Marmara’da yeri M6,2’lik yıkımsız bir deprem 28 km kırarak beklenen depremi küçültmüştür" ifadelerini kullandı.
Ercan paylaşımında şu dikkat çekici yorumda bulundu:
"BUNDAN 4 TANE DAHA OLSUN"
"Gönül ister ki bundan 4 tane daha olsun, tüm K. Marmara yıkımsız, ölümsüz çatlayıp, yarılıp kırılsın İstanbul, Tekirdağ, Yalova deprem Çekincesi bitsin."
Kuzey Marmara’da yeri M6,2’lik yıkımsız bir deprem 28 km kırarak beklenen depremi küçültmüştür. Gönül isterli bundan 4 tane daha olsun, tüm K. Marmara yıkımsız, ölümsüz çaylayıp, yarılıp kırılsın İstanbul, Tekirdağ, Yalova deprem Çekincesi bitsin. pic.twitter.com/EGZvAt6nLn— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 4, 2025