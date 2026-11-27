Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, üniversitede düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralandı. Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen 28 yaşındaki B.V., saldırının ardından personel ve öğrencilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki akademisyenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayın ardından Aysun Doğan'ın akademik geçmişi ve yaşamına ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Prof. Dr. Aysun Doğan kimdir, kim bıçakladı, kaç yaşında ve nereli?

PROF. DR. AYSUN DOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Aysun Doğan, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Emniyet açıklamasına göre saldırıda yaralanan Prof. Dr. Aysun Doğan 55 yaşındadır.

Doğan'ın eğitim hayatı, akademik kariyerinin başlangıcı ve görev aldığı diğer kurumlara ilişkin ayrıntılı biyografik bilgiler ise kamuoyuyla paylaşılmış değil.

PROF. DR. AYSUN DOĞAN'I KİM BIÇAKLADI?

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde meydana gelen saldırıyı, üniversite öğrencisi olduğu belirtilen B.V. (28) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırının ardından üniversite personeli ve öğrenciler şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Güvenlik güçlerine teslim edilen B.V., olayda kullanıldığı belirtilen suç aletiyle birlikte yakalandı.

Emniyet açıklamasında, şüphelinin geçmişe yönelik birden fazla psikiyatri kaydının bulunduğunun tespit edildiği bilgisi de yer aldı. Şüpheli hakkındaki adli işlemlerin Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

PROF. DR. AYSUN DOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırıda yaralanan Prof. Dr. Aysun Doğan, olayın ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan akademisyenin tedavisine başlandı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı açıklamada Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Akademisyenin durumunun başhekim ve hastane yönetimi tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN BIÇAKLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan'a yönelik saldırının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, olay sırasında üniversite personeli ve öğrencilerin saldırgana müdahale ederek şüpheliyi güvenlik güçlerine teslim ettiği bildirildi. Doğan'a hastanede gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Rektörlük, akademisyene yönelik saldırıyı ve her türlü şiddeti kınayarak Prof. Dr. Aysun Doğan'a ve üniversite mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.