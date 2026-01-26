Gaziantep Nurdağı’nda saat 19.13 sularında, yerin 7.82 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD tarafından paylaşılan veriler bölge halkında kısa süreli paniğe neden olurken, sarsıntının ardından kritik bir uyarı geldi.
STRES TRANSFERİ TEHLİKEYİ ARTIRIYOR
Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu sarsıntının daha büyük bir tehlikenin sinyali olduğunu vurguladı. Bektaş, 6 Şubat 2023’teki büyük felaketi başlatan Pazarcık segmentinin, Ölü Deniz Fayı’na doğru enerji aktardığını belirtti.
M4,1 NURDAĞ-GAZÎANTEP DEPREMİ— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) January 25, 2026
Şubat 2023 M7,7 depremini başlatan Pazarcık segmentinin, Ölü Deniz Fayı’na doğru gerçekleştirdiği statik ve dinamik stres transferi; Amik Ovası’nı, Hatay’ı ve Gaziantep–Nurdağı hattını yeniden yüklemiş, bu bölgelerin deprem tehlikesini artırmıştır. pic.twitter.com/zdbUtdas9x
GAZİANTEP VE HATAY HATTI YENİDEN YÜKLENDİ
Prof. Dr. Bektaş, statik ve dinamik stres transferinin Amik Ovası, Hatay ve Gaziantep–Nurdağı hattını yeniden baskı altına aldığını ifade etti.