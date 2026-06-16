Marmara Denizi'nde beklenen büyük İstanbul depremine yönelik bilimsel çalışmalar sürerken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Almanya merkezli Jeobilimleri Araştırma Merkezi'nin (GFZ) son araştırmasına işaret eden Bektaş, Marmara'daki fay kırılmalarının batıdan doğuya, yani İstanbul'a doğru ilerlediğini belirtti.
KRİTİK NOKTALARI İŞARETLENDİ
GFZ tarafından paylaşılan çalışmada; Batı Segmentleri, Orta Marmara Segmenti, Avcılar Segmenti, Adalar Segmenti ve Doğu Segmentleri ayrı ayrı incelendi. Araştırmada kırılma ilerleyişinin yönüne dikkat çekilirken, bilim insanlarının asıl odak noktasının Avcılar ve Adalar segmentleri olduğu vurgulandı.
EN KRİTİK KONU: "SESSİZ KAYMA"
Prof. Dr. Osman Bektaş'ın değerlendirmesinde öne çıkan en kritik konu ise "sessiz kayma" (creep) mekanizması oldu. Marmara Denizi'ndeki yüksek ısı akısı ve ince sismik kabuk yapısı göz önüne alındığında, Avcılar ve Adalar segmentleri yüzeyde kilitli görünse de, daha derin seviyelerde yavaş bir şekilde kayıyor olabilir.
Bu senaryoya göre; derinde yaşanan bu "aseismik" (deprem oluşturmayan) kayma, fay hattı üzerinde biriken ölümcül gerilimin önemli bir kısmını herhangi bir sarsıntı yaratmadan yavaşça boşaltabiliyor.
BÜYÜKLÜĞÜ BEKLENENDEN DÜŞÜK OLABİLİR
GFZ'nin bulgularını yorumlayan Bektaş, şayet Avcılar ve Adalar segmentlerinin derinlerinde bu sessiz kayma işlemi gerçekten yaşanıyorsa, Marmara'da biriken gerilimin zamanla kendi kendine sönümlenebileceğini belirtti.
İSTANBUL DEPREMİNDE ASIL SORUN— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) June 16, 2026
Almanya Jeobilimleri Araştırma Merkezinin (GFZ) son Marmara çalışması, deprem kırılmalarının doğuya doğru İstanbul’a ilerlediğini gösteriyor.
Ancak asıl kritik soru Avcılar ve Adalar segmentlerinin derinde sürünme (creep) yapıp yapmadığıdır.