Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı'nın güncel sismik hareketliliğini değerlendirdi. Bektaş, 1939, 1942 ve 1943 tarihlerindeki büyük depremlerin ardından ana fay hattının enerjisini büyük ölçüde boşalttığını ve sessizliğe büründüğünü belirtti.

STRES ORTA ANADOLU'YA KAYDI

Ana fay üzerinde biriken devasa stres, zamanla "at kuyruğu" olarak adlandırılan tali faylara geçti. Enerji transferinin Orta Anadolu'ya yönelmesiyle Tokat, Çorum ve Amasya bölgelerine uzanan küçük ve orta ölçekli faylar hareketlendi. Bektaş, son yıllarda bu illerde peş peşe üreten orta şiddetteki depremlerin, büyük kırılmalardan on yıllar sonra derinlerden yüzeye ve yanlara yayılan stres aktarımının sonucu olduğunu ifade etti.

DEPREMDE BAYRAK YARIŞI  

Mevcut sismik aktiviteyi "depremde bayrak yarışı" şeklinde tanımlayan Bektaş, ana gövde dinlenirken yan kolların bu yükü sırtladığını kaydetti.