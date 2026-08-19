

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarında son günlerde gözlenen mikrodeprem aktivitesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Bektaş, Çınarcık Havzası'nın doğusundaki Adalar Fayı ile batısındaki Çınarcık Fayı boyunca, 10-13 kilometre derinlikte meydana gelen mikrodepremlere dikkat çekti.

Bektaş'ın değerlendirmesine göre söz konusu hareketlilik, Adalar Fayı'nın derin kesimlerinde "creep" olarak tanımlanan yavaş sürünme hareketiyle bağlantılı olabilir.

MİKRODEPREMLERİN DERİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bölgede kaydedilen mikrodepremlerin yaklaşık 10-13 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirten Bektaş, geçmişteki araştırmalara da işaret etti. Prof. Dr. Bektaş, Baştürk ve diğer araştırmacıların 2016 yılında yayımlanan çalışmasında, 1963'te meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki Çınarcık depreminin yaklaşık 12 kilometre derinlikte Adalar Fayı ile ilişkilendirildiğini hatırlattı.

Bu nedenle son günlerdeki mikrodeprem hareketliliğinin, Adalar Fayı'nın derin bölümlerindeki hareket açısından önemli bir gözlem olabileceği değerlendiriliyor.

ADALAR FAYI'NDA SÜRÜNME İHTİMALİ

Bektaş, 10-13 kilometre derinlikte meydana gelen mikrodepremlerin, Adalar Fayı'nın derin kesimlerinde "creep" yani fayın yavaş ve sürekli biçimde hareket etmesi ihtimalini destekleyebilecek bir gözlem olduğunu ifade etti.

Bu tür bir hareketliliğin, fayın derin bölümlerindeki davranışın anlaşılması açısından bilimsel önem taşıyabileceğine dikkat çekildi.

2025 SİLİVRİ DEPREMİYLE BAĞLANTILI OLABİLİR Mİ?

Bektaş, bölgede gözlenen mikrodeprem aktivitesinin olası nedenleri arasında 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depreminin ardından oluşan stres değişimini de gösterdi.

Buna göre Silivri depremi sonrasında meydana gelen stres değişiminin, Adalar ve Çınarcık fayları çevresindeki mikrodeprem aktivitesini tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor.

BEKTAŞ'IN DİKKAT ÇEKTİĞİ DEĞERLENDİRME

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son 1–2 günde Çınarcık Havzası’nın doğusundaki Adalar Fayı ve batısındaki Çınarcık Fayı boyunca 10–13 km derinlikte mikrodeprem aktivitesi dikkat çekiyor. Baştürk vd. (2016), 1963 M6.3 Çınarcık depremini ~12 km derinlikte Adalar Fayı ile ilişkili konumlandırmıştı. 10-13 km derinlikteki mikrodepremler (Bohnhoff,2013), Adalar Fayı’nın derin kesiminde creep (sürünme) olasılığını destekleyen önemli bir gözlem olabilir. 2025 M6.2 Silivri depremi sonrası oluşan stres değişimi de bu aktiviteyi tetiklemiş olabilir."