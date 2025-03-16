İstanbul, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremi beklemeye başlarken uzmanlar arasında dikkat çeken bir tartışma başladı.

"ÖLMEYENLER, 'KEŞKE ÖLSEYDİK' DİYECEK"

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul’da 7’den büyük bir deprem beklendiğini vurgulayarak, “Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak, yağmalar yaşanacak, salgın hastalıklar çıkacak. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak, şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek” ifadelerini kullanmıştı.

"PARMAK HESABIYLA BİLİM YAPILMAZ"

Dr. Ramazan Demirtaş ise Şengör’ün açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Bir harita paylaşarak, "Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır" diyen Demirtaş, “100 bina çöker, 4 milyon insan enkaz altında kalır, İstanbul çökerse Türkiye diz üstü çöker, hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecekler…” gibi ifadelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu kaydetti.

Demirtaş ayrıca, her 4.0 ve üzeri deprem sonrası Marmara depremiyle ilişkilendirilerek felaket senaryoları yazılmasının topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlar verdiğini belirterek, bu söylemlerin risk azaltma ve can kaybını önleme noktasında hiçbir katkı sunmadığını vurguladı.

PARMAK HESABI ile #deprem bilimi yapılmaz, ancak KAOS yazılır



* 100 bina çöker 4milyon insan enkaz altında kalır

* İstanbul çökerse, Türkiye diz üstü çöker

* Beka sorunu olur, siyasi ve ekonomik bağımsızlık gider.

* Ülke işgal edilir

* Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecekler. pic.twitter.com/oT9cgpEKV5 — Dr. Ramazan Demirtaş (@Paleosismolog) March 15, 2025

Deprem biliminin ancak somut verilerle konuşabileceğini dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş ise benzer bir eleştiride bulundu.

Bektaş, Marmara’daki fay hatlarının özelliklerine dair pek çok belirsizliğin olduğunu dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sadece fay modelleri belirsiz değil, aynı zamanda her bir segmentin yıllık kayma hızı, deprem tekrarlanma aralıkları, geçen süreler net değil. Ortalama verilerle deprem tekrarlanma süresi belirlenemez. Marmara’nın deprem tehlikesi henüz çözümlenmiş değil.”

'İSTANBUL’U ORTA BÜYÜKLÜKTE DEPREM TEHDİT EDER'

Bektaş ayrıca, Şengör’ün “yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacak” ifadelerinin bilimsel gerçeklerle örtüşmediğine dikkat çekerek, İstanbul için en büyük tehdidin devasa bir deprem değil, orta büyüklükte bir deprem olabileceğini kaydetti:

“Ana Marmara Fayı'nın bazı kısımları deprem enerjisi biriktiriyor, ancak sürünen ya da tam kayan kısımlar deprem enerjisi biriktirmez. Dolayısıyla İstanbul’u orta büyüklükte depremler tehdit edebilir.”