Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Prof. Dr. Celal Şengör hakkında “ Türkiye uygarlıktan Uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQsu ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

Şengör konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını beyan etti.