İstanbul 23 Nisan'da en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan depremler sallandı. Depremlerin ardından İstanbullular büyük panik yaşarken yapı stoğuyla ilgili endişeler de yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Türkiye’de ortalama yıkıcı deprem M6,4’den sonra başlar." bilgisini paylaştı. Ercan, "Asıl değerlendirilmesi gereken konu, Japonya ile Amerika’da neden yıkım eşik değeri M7,4’tür, bizde M6,4!" diye sordu.

Ercan, "Türkiye’de ortalama yıkıcı deprem M6,4’den sonra başlar. Biz jeofizikçiler deprem görecek yerleri, büyüklüklerini biliriz. M5’den küçük depremleri yalnızca bilimsel yönüyle önemseriz. Depremin yıkımcıl ile ölümcül sonuçları; eğitsel, tüzel(hukuki),siyasi, kıskılsal(iktisadi/ekonomik), toplumsal, yönetsel, töreseldir(ahlakidir).Asıl değerlendirilmesi gereken konu, Japonya ile Amerika’da neden yıkım eşik değeri M7,4’tür, bizde M6,4! İrdelemeyi buradan başlarsak deprem sorununu çözmüş oluruz. Türkiye’nin sorunları çözülürse, doğa depreminin sorunları kendiliğinden çözülür." ifadesini kullandı.